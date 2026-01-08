MEB 2026 Sınav Konularını Açıkladı

(ANKARA) – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için 2026 yılı konu dağılımlarını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AGS ve ÖABT 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. AGS'de 80 soru sorulacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek.

ÖABT'de ise alanlara göre 50 soru yöneltilecek. Bazı alanlarda test, 30 alan bilgisi ve 20 alan eğitimi sorusundan oluşacak. Sınav süresi; ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ve kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika, diğer alanlarda 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS'de "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı genişletildi. Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

Konu dağılımları ve sınava ilişkin ayrıntılı açıklamalara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı kılavuzlardan erişilebilecek.