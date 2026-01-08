MEB-AGS 2026 Konu Dağılımları Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesindeki duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak AGS'nin konu dağılımları düzenlendi, ÖABT alanlarına "Özel Eğitim" alanı eklendi.

Konu dağılımlarına "osym.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.