MEB, BETT UK 2026'da Yerli Eğitim Teknolojilerini Tanıttı

24.01.2026 17:17
Milli Eğitim Bakanlığı, BETT UK 2026'da yerli eğitim teknolojilerini tanıtarak uluslararası işbirlikleri geliştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin yenilikçi ve yerli eğitim teknolojileriyle İngiltere'de düzenlenen BETT UK 2026'ya katıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, eğitim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uluslararası organizasyonlarından olan BETT UK 2026, 21-23 Ocak 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Kamu ve özel sektör temsilcileri, girişimciler, yatırımcılar ve akademik çevreleri bir araya getiren organizasyonda dijital öğrenme, yapay zeka, öğrenme analitiği ve yenilikçi eğitim çözümleri alanlarındaki küresel eğilimler ve politikalar ele alındı.

Organizasyona katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Yevhen Kudrıavets ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı Burslardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Lina Altoaimy ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, 26-28 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Eğitim Diplomasisi Forumu ile Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ) için davetler iletildi ve ülkeler arası eğitim işbirliği imkanları ele alındı. Görüşmeler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Öte yandan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) ile Uluslararası Eğitim Teknolojileri Etki Merkezi (ICEI/EduEvidence) arasında eğitim teknolojileri alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik iyi niyet mektubu imzalandı.

İmzalanan mektup kapsamında Türkiye'de eğitim teknolojileri için güvenilir ve araştırma temelli bir sertifikasyon ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu çalışmalarla, yerli "EdTech" girişimlerinin desteklenmesi ve eğitim teknolojilerinde sürdürülebilir inovasyonun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yerli eğitim teknolojileri uluslararası platformda tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde YEĞİTEK koordinasyonunda açılan ülke pavilyonu, fuarın dikkat çeken alanlarından biri oldu.

Pavilyonda, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli firma ve girişimlerin katılımıyla eğitimde yapay zeka ve veri temelli karar alma süreçlerini merkeze alan, ölçülebilir pedagojik etki üreten ve öğretmeni güçlendirmeyi hedefleyen yerli çözümler uluslararası ekosisteme tanıtıldı.

Bu kapsamda robotik, kodlama, STEAM, sanal laboratuvarlar ile artırılmış ve sanal gerçeklik tabanlı deneyimsel öğrenme yaklaşımları öne çıkarıldı.

Öğrenciyi "pasif alıcı" konumundan "aktif üreticiye" dönüştüren modellerin yanı sıra dil eğitimi, kişiselleştirilmiş öğrenme ve çevrim dışı erişim gibi alanlarda geliştirilen ölçeklenebilir çözümler aracılığıyla, Türkiye'nin, eğitim teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımı ve küresel rekabet gücü vurgulandı.

Türkiye'nin BETT UK 2026'ya katılımıyla eğitim teknolojileri alanındaki stratejik yaklaşımının ve politika perspektifinin uluslararası platformda etkin biçimde temsil edilmesi, yerli firmaların küresel pazarlara açılımlarının desteklenmesi ve uluslararası işbirlikleri ile yatırım temaslarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlik süresince, dijital öğrenme ve yapay zeka alanındaki uluslararası iyi uygulamaların yerinde takip edilmesi ve Bakanlık bünyesinde yürütülen dijital eğitim projelerinin görünürlüğünün artırılması amaçlandı.

Fuarda, ülke pavilyonunda tanıtımı yapılan DİLİM, EBA, MEB-KİT ve MEBİ platformları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

