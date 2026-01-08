MEB'den Sınav Yapısında Güncelleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MEB'den Sınav Yapısında Güncelleme

08.01.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, AGS ve ÖABT sınav yapısını güncelledi, yeni konular eklendi ve sınav süreleri belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) sınav yapısı ve uygulama esaslarını güncelledi.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına 12 Temmuz'da uygulanacak AGS ile ÖABT'nin sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yaptı.

Buna göre, AGS'de 2026'da da toplam 80 soru sorulacak, sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, ÖABT ile aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.

AGS'de "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı genişletildi.

Buna göre "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı, eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

ÖABT'de soru yapısı korundu, özel eğitim alanı eklendi

ÖABT'de soru sayısı 2025'te olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

Sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında ise ÖABT'de 30'u alan bilgisi, 20'si alan eğitimi olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

ÖABT'de sınav süresi, ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı diller Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça'da Milli Eğitim Akademisine girişte ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

Kaynak: AA

Güncel, ÖABT, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Sınav Yapısında Güncelleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 02:17:56. #7.11#
SON DAKİKA: MEB'den Sınav Yapısında Güncelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.