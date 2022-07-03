MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları ve kontenjanlar belli oldu: En çok atama okul öncesi öğretmenlik branşı için yapılacak - Son Dakika
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MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları ve kontenjanlar belli oldu: En çok atama okul öncesi öğretmenlik branşı için yapılacak

03.07.2022 20:50

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanları ve kontenjanları belli oldu. En fazla atamanın yapılacağı branş ise okul öncesi öğretmenlik olarak dikkat çekti.

MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın internet sitesinde paylaştı. Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

EN FAZLA ATAMA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK İÇİN YAPILACAK

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları ve kontenjanlar belli oldu: En çok atama okul öncesi öğretmenlik branşı için yapılacak - Son Dakika

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