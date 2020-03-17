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Mecburen yerli hoca

6 saat önce

Koronavirüs önlemleri ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa'dan teknik direktör alınmasını imkansız haline getirdi.

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Koronavirüs önlemleri ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa'dan teknik direktör alınmasını imkansız haline getirdi.


FENERBAHÇE'de Ersun Yanal'ın istifası sonrası yabancı teknik direktör ihtimali büyük oranda ortadan kalktı. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa'dan teknik direktör getirilmesi imkansız haline gelirken boşta olan yerli teknik adamlar içinde Abdullah Avcı yeniden en güçlü aday haline geldi. Dün yapılan antrenmanda da alt yapıdan genel koordinatör Serdar Dayat ya da farklı bir ismin gelmemesi teknik adam arayışının hızlandığını gösterdi.


Kaptan Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'ya çok güvenmesi ve takıma yeni bir hava getireceğine inanması da yeni rotada önemli bir etken oldu. Avcı'nın olası bir kupa şampiyonluğunda uzun vadeli olarak da takımda kalabileceği ifade ediliyor.

Ersun Yanal, Koronavirüs, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:03 
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