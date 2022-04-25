Mecnun Otyakmaz: "Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz" - Son Dakika
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Mecnun Otyakmaz: "Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz"

25.04.2022 23:12

Sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenen Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Alanya gibi güçlü bir takımı yenmek bizi mutlu etti.

Sahasında Alanya spor'u 1-0 yenen Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Alanya gibi güçlü bir takımı yenmek bizi mutlu etti. Taraftarımızın az da olsa yüzlerini güldürdük diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Otyakmaz, "Her iki takım da kupa maçının yorgunluğu ve stresinden dolayı çok iyi futbol ortaya çıkartamadı. Buna rağmen Alanya gibi güçlü bir takımı yenmek bizi mutlu etti. Taraftarımızın az da olsa yüzlerini güldürdük diye düşünüyorum. Bayramdan sonra kupada Alanyaspor ile rövanş karşılaşmamız var. Bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim ama Alanya topa çok hakim olan ve de tehlikeli bir takım. Henüz turu atlamış sayılmayız. Çok ciddi bir şekilde çalışıp, önlemlerimizi alıp, avantajımızı değerlendirip finale yükselmek istiyoruz" dedi.

"TARAFTARIMIZA ÖZEL BİR DAVETİMİZ OLACAK"

Alanyaspor ile Türkiye Kupası yarı final rövanşında taraftar için özel bir davetlerinin olacağını belirten Otyakmaz, "Taraftarımızın desteğini bu maçta hissetmemiz lazım. Alacağımız bir galibiyetle ve geçerli bir sonuçla takımımız finale yükselecektir. Taraftarımızı stadyumda görmek, onlarla kaynaşmak ve o itici gücü yanımızda hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HALEN KAYGI YAŞIYORUZ"

Bir gazetecinin 'Son çıkan spor yasası ile ilgili neler söylersiniz?' şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Futbolu yeni bir kanunla dizayn etmeye ihtiyaç vardı. Fakat bizim önemli tereddütlerimiz var. Her ortamda dile getirmeye gayret ettik. Bazı dönemlerde yanlış anlaşıldık. Taleplerimiz pek ilgi görmedi diye düşünüyorum. İnşallah UEFA'dan, FİFA'dan bizimle ilgili olumsuz bir şey olmaz. İnşallah henüz resmi gazetede yayınlanmadan bir takım değişiklikler yerine gelir. En azından bu kaygılar kafamızdan yok olur diye düşündük. Şimdi hakikaten yönetici bulmakta zorlanacağız. Biz bu risklerle, bu ortamda kimse kendi gelirlerini, çocuklarının rızıklarını tehlikeye atmaz. Yönetici bulmakta zorlanacağımızı söylemiştik ve bu kaygımızı halen yaşıyoruz. Ama mutlaka düzenlemeler mutlaka getirilecektir. Umarım o tereddütlerimiz ortadan kalkar ve mükemmel bir yasa ile yolumuza devam ederiz" yanıtını verdi.

(Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol/İHA)

Mecnun Otyakmaz: Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz
Mecnun Otyakmaz: Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz
Mecnun Otyakmaz: Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz
Mecnun Otyakmaz: Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz

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Kaynak: İHA

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