Son Dakika Haberleri: Medel'den beşiktaş'a veda
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Medel'den beşiktaş'a veda

16 dakika önce

İtalya'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel, Beşiktaş'ın sabah antrenmanında takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Medel'den beşiktaş'a veda, System.String[]

İtalya'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel, Beşiktaş'ın sabah antrenmanında takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Şilili futbolcu Medel'in tesislerdeki vedasına A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi'de katıldı. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Medel'e siyah beyazlı futbolcular da alkışlarla karşılık verdi. Şilili futbolcu daha sonrasında tesislerden ayrıldı.
İtalya'nın Bologna takımıyla el sıkışan tecrübeli futbolcunun yarın İtalyan ekibiyle sözleşme imzalanması bekleniyor. Siyah beyazlı takımın da bu transferden 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Medel'in antrenman sahasına gelişi
-Medel'in takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaşması


- İstanbul
Gary Medel, Beşiktaş, Bologna, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:22 Kaynak: DHA
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