MediaMarkt'ta Elektroniğin Yıldızları kampanyası başladı!

Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi olan MediaMarkt'ta fırsatlar hız kesmeden devam ediyor.

Özel günlerde kampanyalı ürünlerinin sayısını arttıran ve çeşitli fırsatlar sunmayı ihmal etmeyen MediaMarkt, farklı kampanyalar ve eşsiz hizmetleriyle tüketiciyle buluşuyor. Son olarak yılın belirli dönemlerinde tüketicilere sunduğu Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt'ta kampanyasını başlattı.

Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt'ta

Teknolojiyi uygun fiyata kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen MediaMarkt'ın Elektroniğin Yıldızları kampanyası başladı. 19-23 Mayıs tarihleri arasında akıllı telefonlardan kahve makinelerine, tabletlerden televizyonlara elektronikte aradığınız güven işin uzmanı MediaMarkt'ta olacak. Kampanya esnasında öne çıkan bazı ürünler ise şu şekilde:

LENOVO Idepad 3

Sunduğu performans ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran LENOVO Idepad 3, gücünü AMD'nin Ryzen5-5600H işlemcisinden alıyor. Bunu NVIDIA'nın RTX 3050 Ti işlemcisiyle destekleyen şirket, bu sayede akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 8 GB RAM ve 512 GB SSD ile gelen laptopun fiyatına ve tüm detaylarına buradan göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A53

Gücünü Exynos 1200 işlemciden alan Galaxy A53, 6.52 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan Super AMOLED panelle geliyor. Telefon, dörtlü bir kamera dizilimiyle geliyor. Bunlar; 64 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı 5 Megapiksel, 5 Megapiksel. Ön kamera ise 32 Megapiksel. 4.500 mAh bataryalı cihaz 6/ 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile geliyor. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

SAMSUNG 55AU9000 55 inç TV

Akıllı televizyonlar her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Samsung 55AU9000 55 inç TV ise sahip olduğu, Crystal UHD ekran ve Tizen'in getirdiği özellikler sayesinde en iddialı modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün tüm özelliklerine cazip fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

GRUNDIG GKNE 4801 buzdolabı

Bir diğer indirimde olan ürün ise GRUNDIG GKNE 4801 buzdolabı. Sunduğu geniş depolama imkanı ve enerji tasarrufu ile dikkatleri üzerine çeken ürüne buradan ulaşabilirsiniz.