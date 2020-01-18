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Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hakan Çalışkan
6 saat önce
Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Hakan Çalışkan, maça iyi başlamalarına rağmen bireysel hatalardan arka arkaya yedikleri gollerle farklı mağlup olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:30 Kaynak: AA
Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Hakan Çalışkan, maça iyi başlamalarına rağmen bireysel hatalardan arka arkaya yedikleri gollerle farklı mağlup olduklarını belirtti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çalışkan, maça iyi başladıklarını belirterek, "Maçın 20. dakikasına kadar iyi oynadık. Ancak daha sonra bireysel hatalardan dolayı zincirleme goller yedik. Medipol Başakşehir, daha istekli oynadı ve haklı bir galibiyet aldı. Medipol Başakşehir'i tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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