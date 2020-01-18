Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hakan Çalışkan - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hakan Çalışkan - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hakan Çalışkan

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Hakan Çalışkan, maça iyi başlamalarına rağmen bireysel hatalardan arka arkaya yedikleri gollerle farklı mağlup olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Hakan Çalışkan, maça iyi başlamalarına rağmen bireysel hatalardan arka arkaya yedikleri gollerle farklı mağlup olduklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çalışkan, maça iyi başladıklarını belirterek, "Maçın 20. dakikasına kadar iyi oynadık. Ancak daha sonra bireysel hatalardan dolayı zincirleme goller yedik. Medipol Başakşehir, daha istekli oynadı ve haklı bir galibiyet aldı. Medipol Başakşehir'i tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Hakan Çalışkan

Yeni Malatyaspor, Hakan Çalışkan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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