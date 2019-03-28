Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Kalecilerin ayrı çalıştığı idman istasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.



Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci katılmadı. Arda Turan ise tedbir amaçlı dinlendirildi.



Medipol Başakşehir'e sürpriz ziyaret



Medipol Başakşehir antrenmanını Bağcılar Üsküp İlkokulu ve Bağcılar Ticaret Odası ilkokulu öğrencileri takip etti.



Öğrenciler öncelikle kaptan Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirirken, daha sonra Abdullah Avcı ve tüm ekiple kareye girdi.



Öte yandan öğrenciler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek hediye etti.

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