Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

46 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay idmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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