Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris Saint-Germain ( Fransa ), Manchester United ( İngiltere ) ve Leipzig ( Almanya ) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

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