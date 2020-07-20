Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! 1. ve 2. torba belli oldu...

Süper Lig'de zorlu sezonda şampiyon olmayı başaran Başakşehir, birçok konuda tarihe geçti.
Kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de bir ilki yaşayacak. Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler, daha önce ön eleme turlarında veda ettiği Devler Ligi'nde gelecek yıl boy gösterecek.
Gelecek yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Torbaları kesinleşen muhtemel rakipler şu şekilde:
1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund