Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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