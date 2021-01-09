Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır
09.01.2021 13:09
Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, saat 17.00'de Ankara'ya hareket edecek.
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