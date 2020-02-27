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Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!
13 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:24
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu rakibini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.
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