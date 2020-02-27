Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!

Doğrucu David:

Öteki takımlarımız Avrupa'da averaj takımı oldu.Bizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkürler Başakşehir.İnşallah bu sene siz şampiyon olursunuz diyeceğim ama herkes biliyor ki sizi yapmazlar.Her sene olduğu gibi fb şampiyon yapılacak denip sonunda hakem hatalarıyla başka takım şampiyon yapılır.