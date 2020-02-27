Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti! - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!

13 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!, System.String[]

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, normal süresi 3-1 biten maçta uzatmalar sonucu rakibini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Ayrıntılar geliyor...

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (5)
  • TERAZİ : Alınteri, desteksiz bilek gücü,helal lokma,kimseden medet ummayan hakemlerin arkasına sığınmayan Başakşehir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ortis: Şu portekizin gıcık takımlarıyla eşleşmekten bıktık. Neyseki bu kez gülen biz olduk. Tebrikler başakşehir. Sonraki turda golcüler biraz daha iş yapmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Doğrucu David: Öteki takımlarımız Avrupa'da averaj takımı oldu.Bizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkürler Başakşehir.İnşallah bu sene siz şampiyon olursunuz diyeceğim ama herkes biliyor ki sizi yapmazlar.Her sene olduğu gibi fb şampiyon yapılacak denip sonunda hakem hatalarıyla başka takım şampiyon yapılır. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır


Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nin en tecrübelisi Mehmet Topal
Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]