Medvedev: ABD Rusya'nın Ukrayna Eylemlerini Kabul Etmeli - Son Dakika
Medvedev: ABD Rusya'nın Ukrayna Eylemlerini Kabul Etmeli

09.01.2026 14:22
Medvedev, ABD'nin Venezuela eleştirisi sonrası Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin meşru olduğunu savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin, Venezuela'dan sonra Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin meşru olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını eleştiren Medvedev, "Bu saygısızca iğrenç bir eylem. Daha yumuşak bir tabirle bu, uluslararası ilişkiler alanında evrensel bir felakettir." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Amerikan elitlerinin Venezuela'dan sonra ses çıkarmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlar, Rusya'nın özel askeri operasyon esnasındaki eylemlerinin meşru olduğunu kabul etmeliler." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onaylamasına ilişkin ise Medvedev, "ABD'nin yaptırım politikasının ne olursa olsun sürdürüleceği aşikar. Rusya, kabul edilemez güvenlik garantileri ve topraklar konusunda tavizler vermeye zorlanacak." açıklamasını yaptı.

Medvedev, ABD'nin Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli olup adını "Marinera" olarak değiştiren "Bella 1" petrol tankerine el koymasının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, "Sivil gemi, küstah Amerikalıların eylemleri sonucunda ele geçirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Venezuela, Ukrayna, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

