Medya Okulu'nda sertifika heyecanı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Medya Okulu, sertifika töreni ile son buldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin, değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlere katkı sağlamak maksadıyla düzenlediği 'Medya Okulu'nda bir dönem daha tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören program kapsamında, deneyimli gazetecilerin tecrübelerine kulak veren kursiyerler, İstanbul'daki medya ziyaretleri ile sahadaki uygulamalara da şahitlik etme imkanı buldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, kursiyerlere sertifikalarını verdi. - BURSA