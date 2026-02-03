Medya Programıyla Deprem Felaketi Anılacak - Son Dakika
Medya Programıyla Deprem Felaketi Anılacak

03.02.2026 11:10
İLETİŞİM Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla uluslararası basına yönelik medya programı düzenliyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; programa ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan olmak üzere 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu katılıyor. Programa davet edilen gazeteciler, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında bölgeye gelerek deprem felaketine bizzat tanıklık etmiş basın mensupları arasından seçildi. Bu sayede katılımcılar, 3 yıl önce büyük yıkıma sahne olan şehirlerde bugün ortaya çıkan tabloyu yerinde gözlemleyerek, 3 yıllık yeniden inşa ve toparlanma sürecinin sonuçlarını karşılaştırmalı biçimde değerlendirme imkanı bulacak.

KÜLTÜREL VE TARİHİ MEKANLAR ZİYARET EDİLECEK

Bu kapsamda, 4-6 Şubat tarihleri arasında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan uluslararası medya programı çerçevesinde, depremden etkilenen şehirlerde tamamlanan ve hayata geçirilen yeniden inşa çalışmaları, uluslararası basın mensuplarına yerinde aktarılacak. Program süresince, afet sonrası tamamlanan kalıcı konut projeleri, oluşturulan rezerv yapı alanları ve şehir merkezlerinde sonuçlandırılan imar faaliyetlerinin yanı sıra deprem sonrası restorasyonu tamamlanan kültürel ve tarihi mekanlar sahada ziyaret edilecek. Bu çerçevede, Hatay'da Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi, Habib-i Neccar Camisi, Hatay Tarihi Meclis Binası ve Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş'ta Arkeoloji Müzesi, Kapalı Çarşı ve Ulu Cami gibi 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyonla yeniden ihya çalışmaları kapsamında ele alınan, şehirlerin tarihsel, kültürel ve sosyal hafızasında önemli yere sahip mekanlar uluslararası basın mensuplarına sahada gösterilecek. Ziyaretler aracılığıyla depremin ardından yeniden ayağa kaldırılan kültürel miras alanlarının şehirlerin gündelik yaşamına ve sosyal dokusuna yeniden nasıl kazandırıldığı aktarılacak. Ayrıca, depremin 3'üncü yıl dönümü vesilesiyle yeniden inşa sürecinde ulaşılan somut sonuçlar, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeler eşliğinde paylaşılacak.

OSMANİYE PROGRAMI TAKİP EDİLECEK

Program kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Medya programının Osmaniye ayağında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştireceği program ve hitaplar uluslararası basın mensupları tarafından takip edilecek. Deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa çalışmalarıyla ilgili, İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği medya mensuplarına yönelik programlarda 2024'ten bugüne kadar toplam 26 ülkeden 334 gazetecinin yürütülen inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gözlemlemesi sağlandı.

Kaynak: DHA

