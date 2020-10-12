Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu - Son Dakika

Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu

12.10.2020 17:15
Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu, System.String[]

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam medya ve reklam yatırımları 7,9 milyar lira, medya yatırımları ise 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'de yılın ilk yarısında toplam medya ve reklam yatırımları 7,9 milyar lira, medya yatırımları ise 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Reklamcılar Derneği'nin (RD) açıklamasına göre, RD, Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına, Deloitte tarafından "Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Yılı İlk 6 Ay Raporu" hazırlandı.

Raporun sonuçlarına göre, ocak-haziran döneminde ülke genelinde toplam medya ve reklam yatırımları 7 milyar 867 milyon lira, medya yatırımları ise 6 milyar 294 milyon lira oldu.

Kovid-19 salgın sürecinde marka bilinirliğinin korunması için, daha sonra da satış odaklı kampanyalar gerçekleştirildi. Özellikle yaşam stili (lifestyle) tarzı ürün skalasına sahip olan reklamverenlerin yeni öncelikleri, evde geçirilen sürelerin artışıyla birlikte yeni müşteri kazanmak oldu. Birçok reklamveren de evde geçirilen zamanın artmasıyla doğru orantılı şekilde ev içinde daha çok tüketilen mecralara yöneldi.

Pandemi sürecinin reklam yatırımları üzerindeki etkisi en çok bu yılın ikinci çeyreğinde hissedildi. TV ve dijital, diğer mecralara göre pandeminin olumsuz etkisini daha az yaşarken, özellikle sinema ve açık hava medya yatırımlarında büyük düşüşler gerçekleşti.

TV yatırımları yüzde 4,9 artışla 2,2 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde yüzde 34,7 paya sahip olan TV medya yatırımları, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 2 milyar 186 milyon liraya yükseldi. Pandemi öncesi global TV reklam harcamalarında, 2020 için yüzde 2,5 büyüme beklenirken, pandemi etkisi sonrasında ise yüzde 13,8'lik küçülme öngörülüyor.

Türkiye'de pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla toplam TV izleme süreleri yükseldi. Mart-mayıs döneminde tematik kanal izlenmesi daha hızlı artarken kısıtlamalar sebebiyle çekimlerin iptali, ana kanallarda tekrar yayınları zorunlu kıldı.

Perakende, finans ve özellikle e-ticaret sektörlerinde günün şartlarını adresleyen kampanyalar ile hareketlilik sağlanırken bazı reklamverenler özellikle prodüksiyondaki zorluklar nedeniyle önemli ölçüde kampanyalarını iptal etti veya erteledi. Bu nedenle, hızlı başlayan televizyon reklam yatırımları beklenenin altında büyüdü.

Yıl sonu raporunda ikinci yarıyıl reklam yatırımlarında kayda değer bir artış bekleniyor.

Dijital içerik tüketimi arttı

Rapora göre, dijital medya yatırımlarının raporlanmasında bu yıl yapılan metodoloji değişikliğiyle yatırımlar daha geniş bir kapsamda ele alınıyor. Metodoloji değişikliği nedeniyle toplam dijital medya yatırımlarında ilk yarıda önemli bir büyüme gerçekleşti.

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde yüzde 55,3 paya sahip dijital medya yatırımları, ilk yarıda 3 milyar 479 milyon lira seviyesine ulaştı.

Pandemi döneminde dijital içerik tüketimi arttı. Gündem sebebiyle haber içeriklerinin tüketiminde ve buna bağlı olarak haber portalları, gazete ve haber kanallarının internet sitelerinin ziyaretçi sayılarında artış yaşandı. Dijital platformlardan dergi okuyanların sayılarında da artış gerçekleşti.

Benzer şekilde, PC üzerinden ve mobilden oyun oynama, video izleme ve müzik dinleme süreleri uzadı.

Bu dönemde arama motoru, video reklamları ve sosyal medyanın dijital reklam yatırımlarından aldıkları paylarda önceki yıllara göre artış yaşandı. Mobilin, dijital reklam yatırımlarından aldığı pay, önemli ölçüde yükselerek yüzde 71,6'ya ulaştı, programatik yöntemle satın alınan yatırımların payı ise yüzde 81,4'e çıktı.

Mobilde artış, gazete tirajlarında yüksek kayıp yaşandı

Pandemi dönemi boyunca dijital dönüşümün ve evden çalışma oranının yükselmesiyle mobil ticaret, mobil bankacılık, evlere servis eden mobil uygulamaların kullanımları, mobil oyunlar, hayatı kolaylaştıran mobil hizmetlerin ve uygulamaların kullanımları ciddi oranda arttı. Mobil reklam yatırımları, ilk 6 ayda 2 milyar 491 milyon lira seviyesine ulaştı.

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 2,9'luk paya sahip yazılı basın medya yatırımları, yüzde 37,3 azalarak 185 milyon TL oldu. Pandemiden kaynaklı kısıtlamalar sebebiyle tüketici mecra alışkanlığı sert bir değişim gösterdi; gündem haber portalları ve televizyona evrildi.

Gazete dağıtımının sokağa çıkma yasağı sebebiyle mümkün olmadığı günlerde, alternatif dağıtım yöntemlerinin de etkisiyle, yazılı basın mecralarında tiraj kayıpları yaşandı.

Medya yatırımları içerisinde yüzde 4,6 payı bulunan açık hava medya yatırımları, ocak-haziran döneminde yüzde 26,7 düşüşle 289 milyon liraya geriledi.

Radyoda yılın ikinci yarısında kayıpların telafi edilmesi bekleniyor

Türkiye'deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 2,1 payı bulunan radyo medya yatırımları, yüzde 17,1 düşerek 130 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yıla çok iyi başlayan radyolar, özellikle sokağa çıkma yasaklarında neredeyse reklam kuşaklarını tamamen boş geçirdi. Pandemi döneminde aslında radyoların dinlenme süreleri arttığı halde, reklamverende yıllardır yerleşmiş olan radyo arabada dinlenir algısı nedeniyle gelirlerde ciddi bir düşüş yaşandı. Radyoların, yılın ikinci yarısında kayıpları telafi edip yılı az da olsa yükselişle kapatacağı öngörülüyor.

Açık olduğu ocak-mart döneminde büyüme gösteren sinema sektörü açık hava ile en olumsuz etkiyi hisseden ve hissetmeye devam eden mecra olarak göze çarptı.

Medya yatırımları içerisinde yüzde 0,4 paya sahip sektör, ilk 6 ayda yüzde 54,1 düşüşle 25 milyon lirada kaldı.

Bu süreçte değişen tüketici davranışları doğrultusunda markalar bilgi verme kanallarını ve yöntemlerini gözden geçirerek, dijital çözümlere yönelip dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Bu alana yaptıkları yatırımları artırdı.

Türkiye, Medya, Radyo, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi         
17:35
ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı         
17:11
Arsene Wenger'den yıllar sonra gelen Ronaldo ve Messi itirafı: Elimizden kaçırdık Arsene Wenger'den yıllar sonra gelen Ronaldo ve Messi itirafı: Elimizden kaçırdık         
16:49
Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek         
15:57
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 18:24:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei