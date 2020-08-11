Mega yat "Pacific" Marmaris'ten 210 bin litre yakıt aldı - Son Dakika

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e gelen, Pacific isimli mega yat, 210 bin litrelik yakıt aldı.

Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı'na bağlandı.

Lüks yata İzmir Aliağa'dan getirilen 7 tankerle yaklaşık 6 saatte 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ödeme yapıldığı bildirilen yata ayrıca yiyecek ve içecek takviyesi yapıldı.

Limanda 15 Ağustos'a kadar kalacağı belirtilen yatın misafirlerini aldıktan sonra Muğla'nın koylarında gezeceği bildirildi.

Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 28 kişilik mürettebat bulunuyor.

Tik güverte, alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta konforlu seyahat için sıfır hız dengeleyiciler mevcut.

Yatta ayrıca spa, sauna, asansör, helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi daldırma havuzu, sualtı ışıkları, ihale garajı ve spor salonu yer alıyor.