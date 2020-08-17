Mega yatı gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika

Mega yatı gören dönüp bir daha baktı

Dünya sıralamasında olan 4 katıl mega yat Bodrum'da

MUĞLA - Dünya'nın en uzun yatlarından biri olan "Scheherazade" isimli ultra lüks mega yat Bodrum'a demir attı. Uzunluğu 140 metre olan yata bakan dönüp bir daha baktı.

Dünyanın en uzun yatları sıralamasında 14'üncü sırada yer alan "Scheherazade" isimli ultra lüks mega yat Bodrum'a açıklarına demir attı. Bir süre açıkta duran yat daha sonra gemi yanaşma iskelesine yanaştı. Gıda ve yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenilen yatın içerisinde kimlerin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

Yüzen saray

Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan ve üzerinde helikopter pisti bulunan yatın içi ise 5 yıldızlı otel. Spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, savuna ve jakuzili bulunuyor. 2 jet siki, bir araç otoparkı ile bir motor yatta yatın içerisinde olan araçlardan bazıları. Dünyanın en zengin ailelerine ve bir çok dünya yıldızını taşıyan ultra lüks mega yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı öğrenildi.