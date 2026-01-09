İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayı yaşandı.
Kentte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildi. Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi, Boğaz trafiğe bir süre kapalı kaldı, vapur seferleri iptal edildi.
Tuzla, Kartal ve Pendik sahilinde 45 tekne zarar gördü. Fırtınanın ardından çekilen görüntüler ise fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yaşam › Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?