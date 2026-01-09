Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayı yaşandı.

Kentte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildi. Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi, Boğaz trafiğe bir süre kapalı kaldı, vapur seferleri iptal edildi.

FIRTINADAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Tuzla, Kartal ve Pendik sahilinde 45 tekne zarar gördü. Fırtınanın ardından çekilen görüntüler ise fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.