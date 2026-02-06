Meghalaya'da Maden Patlaması: 15 Ölü

YENİ DELHİ, 6 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

Yerel medyada perşembe günü yer alan haberlere göre yaşamını yitirenlerin tamamı, eyaletin Doğu Jaintia Tepeleri bölgesindeki bir madende çalışan işçilerden oluşuyor.

Resmi kaynaklar, "Şu ana kadar 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 2 kişi yerel bir hastanede tedavi altına alındı. Patlamanın ardından maden içinde mahsur kalanların bulunması için çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

Yerel medya, söz konusu kömür madeninin yasa dışı olarak işletildiğini aktarırken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.