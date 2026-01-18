Mehmet Akyol, Nazilli Esnaf Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Mehmet Akyol, Nazilli Esnaf Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Akyol, Nazilli Esnaf Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi
18.01.2026 19:14
Nazilli'de yapılan seçimde Mehmet Akyol, 301 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Radyo Tamirciliği, Fotoğraf, Klima, Bobinaj ve Benzeri Meslekler Esnaf Odası'nda esnaf sandık başına giderken, Mehmet Akyol 301 oyla yeniden başkan seçildi.

Nazilli Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Radyo Tamirciliği, Fotoğraf, Klima, Bobinaj ve Benzeri Meslekler Esnaf Odası'nda kongre heyecanı yaşandı. Nazilli Sanayi Sitesi Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen seçimde mevcut Başkan Mehmet Akyol ile Abdurrahman Yarangünü'nün listeleri yarıştı. Kongrede divan başkanlığına Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Ali Künkçü seçildi. Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Denetim, faaliyet ve mali raporların ibra edilmesinin ardından başkan adayları üyelere hitap etti. Konuşmaların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Seçimde Mehmet Akyol kırmızı, Abdurrahman Yarangünü ise mavi listeyle yarıştı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla açılarak sayım yapıldı.

Yapılan sayım sonucunda Mehmet Akyol 301, Abdurrahman Yarangünü ise 279 oy aldı. Seçimi az farkla kazanan Mehmet Akyol yeniden seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

