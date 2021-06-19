Üye Girişi
Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü

19.06.2021 09:48

Mehmet Ali Erbil'in kendisine ilişkin sözlerinin ardından evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini ileri süren Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" şeklinde konuşmuştu. Gözlerin çevrildiği Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ise iddialarla ilgili konuşmak istemezken, kendisine yöneltilen sorular karşısında bir hayli öfkelendi.

Günlerdir gündemi meşgul eden Mehmet Ali Erbil- Seda Sayan polemiğinde her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

KIZGINLIĞINI ANLATTI

Erbil, bir televizyon programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı:

"Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar."

SEDA SAYAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstehakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

ERBİL'İN EŞİNİ ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek bu notu düştü... Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın iddiaları karşısında bir açıklama yaptı:

"Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği, tanıdığı... Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler de biliyorsunuz ki 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı... Siz de sormadınız mı 'madem böyle bir şey vardı niye sustun' diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın."

Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil, "Seda benim canımdır, kardeşimdir. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum. Aramıza kimse giremez, girmesin de" ifadelerini kullanmıştı.

SAYAN'DAN GERİ ADIM

Seda Sayan, son paylaşımına ise "Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" notunu düşmüştü.

ERBİL'İN ESKİ EŞİNE İDDİALAR SORULDU

Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Seda Sayan'ın magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddialarıyla ilgili konuşmak istemeyen Tuğba Coşkun, muhabirlerin soruları karşısında sinirlendi. Coşkun, "Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim, lütfen" diyerek panikle kameralardan uzaklaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü

Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun, Seda Sayan, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti 11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı 10:51 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
Tekne hayranlığı için 10:11 Tekne hayranlığı için "Anlayamazsınız" diyen çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor 10:07 Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük 09:49 İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu 09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum 09:30 Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum

Son Dakika Haberleri
11:17 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın
11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti
10:52 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı
10:51 Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza
10:50 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
10:49 Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
10:07 Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi
10:07 Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor
09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu
09:23 Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak         
10:50
Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi         
10:08
Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi         
10:02
Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var         
09:37
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 11:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun çılgına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement