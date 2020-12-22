Mehmet Ali Erbil: Kiralarla geçiniyorum
22.12.2020 08:09
Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren ünlü şovmen, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" dedi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren ünlü şovmen, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" dedi. Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirtti: "Allah'tan bugüne kadar satıp savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak bu pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize." Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, "Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hepsi yanımdaydı, hastalığımda en kötü günümde" diye konuştu. Erbil, "Bir daha evlenir misiniz" sorusuna da "Evlenirim" yanıtını verdi.
Son Dakika MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı