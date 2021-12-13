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Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi - Son Dakika

Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi

13.12.2021 13:05
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla konuşulan Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın, son olarak asgari ücretle ilgili bir değerlendirme yaptı. Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini ifade eden Boynukalın, "Duamız ve temennimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret çalışmalarında son viraja girildi. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 4. toplantı sonrası netleşecek.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış daAyasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Boynukalın, "Asgari ücretin 4000 tl veya üzeri olması temennimiz ve duamız. Çalışan insanımızın asli/temel ihtiyaçlarını (fıkıh diliyle 'havaic-i asliye'sini) karşılayacak bir miktarın asgari ücret olması hedeflenmelidir. Çalışan, üreten, hak ve hukuka riayet eden bir toplum olmamız duasıyla" ifadelerini kullandı.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

Mehmet Boynukalın da 'Temennimiz ve duamız' diyerek asgari ücret için rakam verdi
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! Temennimiz ve duamız bu yönde diyerek rakam verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Mehmet Boynukalın, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 'Temennimiz ve duamız bu yönde' diyerek rakam verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi - Son Dakika
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