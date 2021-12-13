Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi - Son Dakika

Asgari ücret çalışmalarında son viraja girildi. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 4. toplantı sonrası netleşecek.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış daAyasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Boynukalın, "Asgari ücretin 4000 tl veya üzeri olması temennimiz ve duamız. Çalışan insanımızın asli/temel ihtiyaçlarını (fıkıh diliyle 'havaic-i asliye'sini) karşılayacak bir miktarın asgari ücret olması hedeflenmelidir. Çalışan, üreten, hak ve hukuka riayet eden bir toplum olmamız duasıyla" ifadelerini kullandı.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;