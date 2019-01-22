Mehmet Kaplan'ı Öven İsveçli Bakan Medya Tarafından Linç Ediliyor
1 saat önce
İsveç Kültür Bakanlığına getirilen Amanda Lind, bir süre önce sosyal medya hesabından eski Şehircilik ve İletişim Bakanı Mehmet Kaplan'ı övdüğü için ağır eleştirilere maruz kaldı.
İsveç
Kültür Bakanlığına getirilen Amanda Lind, bir süre önce sosyal medya hesabından eski Şehircilik ve İletişim Bakanı Mehmet Kaplan
'ı övdüğü için ağır eleştirilere maruz kaldı.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven
, dün Kültür Bakanlığına Yeşiller Partisi
'nden Amanda Lind'in getirdiğini açıklamasının ardından büyük eleştiri aldı. Amanda Lind'in 2016 yılında Türk STK
'larının iftar programına katıldığı gerekçesi ile istifa etmek zorunda kalan eski Şehircilik ve İletişim Bakanı Mehmet Kaplan'ı bir süre önce sosyal medyada övdüğü hatırlatıldı.
Lind, Ingstram hesabından, "Yeşiller ve Çevre Partisi'nin ilk kahramanı Mehmet Kaplan" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Lind'in parti arkadaşı için yazdığı yorum üzerine İsveç medyasından bazı kalemler, Lind'in bakanlığa getirilmesinden 5 dakika sonra linç girişimine başladı.
Ağır baskı ve eleştirilerin ardından kısa bir açıklama yapan Kültür Bakanı Amanda Lind, "Mehmet Kaplan bir hata yaptı ve istifa etti. Ben Mehmet Kaplan'ın çevre için yaptığı çalışmalardan dolayı övdüm" ifadelerini kullandı.
İsveç'te Şehircilik ve İletişim eski Bakanı Mehmet Kaplan, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin davet edildiği bir iftar yemeğinde çekilen fotoğrafının İsveç medyasında 'Irkçılarla yemek yediler' başlığıyla yayınlanmasının ardından 2016 yılında görevinden istifa etmişti. - STOCKHOLM
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
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