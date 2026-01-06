Mehmet Solak Yeniden Oda Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mehmet Solak Yeniden Oda Başkanı

Mehmet Solak Yeniden Oda Başkanı
06.01.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Solak, güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Solak güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçildi.

Ayvacık Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede tek aday olarak seçime giden Solak, güven tazeledi. Düzenlenen genel kurula, Çanakkale Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan, Ayvacık AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürkan Bük ve ilçe dışından gelen oda başkanları da katıldı.

Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Solak, şoför esnafının her zaman yanında oldukları ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirtti. Solak, kongreye katılan tüm üyelere ve misafirlere teşekkür etti.

Tek seçimle gidilen seçimde mevcut başkan Solak güven tazeledi. Solak'ın yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Gürkan Çetin, Murat Kırmaz, Aydoğan Aysu, Emin Avseren, Önder Mustafa Özpek, Cem Sağlam, Hayri Çiçek, İslam Işık ve İbrahim Yıldız. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Solak, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Solak Yeniden Oda Başkanı - Son Dakika

Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu
CHP’li başkandan partisine zehir zemberek sözler CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler
Dele-Bashiru’dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu

17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:41
Suriye’de gerilim tırmandı Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 17:31:35. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Solak Yeniden Oda Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.