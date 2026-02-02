Mehmet Tosun, Van Gençlik Müdürü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mehmet Tosun, Van Gençlik Müdürü Oldu

Mehmet Tosun, Van Gençlik Müdürü Oldu
02.02.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Tosun, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini devraldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tosun, atandığı Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevi İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir'den devraldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tosun, 29 Ocak 2026 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Önceki gün Van'a gelen İl Müdürü Mehmet Tosun, görevini İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir'den devraldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir konuşma yapan İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Mehmet Tosun'a görevini devrettiğini belirterek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Mehmet Tosun ise 2025 yılından bu yana bu görevi yürüten ve Van'a önemli hizmetlerde bulunan Yalçın Özdemir'e, görevinde ve bundan sonraki iş ve aile yaşamında başarılar dileyerek çiçek takdim ederek, "Hizmet yarışında üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde ifa edebilmek adına hem şahsım olarak hem de kurum olarak gece gündüz çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'a çiçek takdim edildi. Yapılan çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Tosun, Gençlik, Yerel, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Tosun, Van Gençlik Müdürü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:06:42. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Tosun, Van Gençlik Müdürü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.