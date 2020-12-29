Mehmet usta geçimini 50 yıldır keser ve murçla sağlıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 50 yıldır keser ve murç tutan elleriyle işlediği taş ve ahşap ustalığıyla geçimini sağlıyor.

Çayinli Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz, henüz çocuk yaşta merak duymaya başladığı taş işçiliğini, askere gitmeden önce ustası Hüseyin Kılıç'tan öğrenerek sevdiği bir mesleğin sahibi oldu.

Vatani görevini tamamladıktan sonra mesleğine devam eden Yılmaz, taş ustalığı ile yaptığı evlerde ihtiyaç duyulmasıyla zamanla ahşap oymacılığını da öğrenerek kendini bu alanda da geliştirdi.

İlerleyen yaşına rağmen keser ve murçu elinden bırakmayan Yılmaz, el işçiliğiyle taşı ve ahşabı sanata dönüştürerek kazandığı parayla 4 çocuğunu büyütmenin gururunu yaşıyor.

Her işine tutkuyla başlayan Yılmaz, çeşme, şerbetlik, lambalık, hayvan figürleri ve dibek gibi eserleri müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Yılmaz, AA muhabirine, yaptığı işi sadece bir meslek gibi değil, sanat olarak gördüğünü söyledi.

Mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını belirten Yılmaz, "Taş ustalığımda hem yontma hem montaj yapıyorum. Askere gitmeden işi kendim alıp kendim yapmaya başlamıştım. Taş yontma işi ağır iş ama ustamdan iyi öğrendim ve kolaylığını aldım. Tarak, çekiç, murçla yontardık. İlk zamanlar taştan evler yapardık. Evin üzeri de ardıç ağacı ile döşenirdi ve bu sebeple ahşap işine girdim. Zamanla evin içerisinde sedir ve terek gibi ahşaptan yapılan işlere de başlamış oldum." diye konuştu.

Geçmişte iş için hiç kimseye gitmediğini, müşterilerin hep kendisine geldiğini anlatan Yılmaz, mesleğinin unutulacak olmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Alın teriyle helal para kazanmaktan gurur duyduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başka usta yoktu bu yörede, ben vardım. Hacı usta diye biri vardı ama o da yaşlanıp bırakınca bu işi yapan tek ben kaldım. Bugüne kadar da devam ettirdim. Müşterilerin istediği ördek, dibek, şerbetlik ve lambalık gibi işler yaptım. 70 yaşına geldim ama mesleğimi halen severek yapıyorum. Maalesef artık alıcı bulamıyorum. Bu iş artık son dönemlerini yaşıyor. Eski binalarda restorasyon işi olursa bunu aslına uygun yapma işinde biz lazım oluyoruz. Yoksa bunu yaptıran kalmadı. Geçim kaynağım sadece bu iştendi ve halen de bu işten. Bu meslekten kazandığım ile keser ve murç tutarak 4 çocuk büyütüp okuttum. Allah ömür verirse hayatımın sonuna kadar bu sanatımı yapmak istiyorum."