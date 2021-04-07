Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi - Son Dakika

Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi

07.04.2021 15:19
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi, System.String[]

Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarıyla yapabilmesi amacıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen kıyafet, teçhizat, yaşam destek üniteleri ve diğer malzemelerini 'Yerli ve...

Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarıyla yapabilmesi amacıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen kıyafet, teçhizat, yaşam destek üniteleri ve diğer malzemelerini 'Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Mehmetçiğin Yaşam Sergisi'nde tanıttı.

Kara Havacılık Komutanlığı'nda düzenlenen sergide Mehmetçiğin zorlu kış koşulları dahil her türlü hava ve arazi şartlarında kullandığı yerli teknoloji ile üretilen malzemeleri, 3 ayrı bölümde tanıtıldı. Sergide ilk olarak emniyet kuşağı, araç park alanı ve yaşam destek ünitesinin bulunduğu üs bölgesi birebir inşa edildi. MSB'deki birimlerce üretilen engel ve tahkimat malzemeleri ile balistik korumalı nöbet kulübe ve kulelerinin bulunduğu dış emniyet bölümünde, tehdit ve saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla içerisinde kum, moloz, çakıl ya da toprak doldurulabilen bariyerlerin yer aldığı 'akordiyon engel sistemi' yer aldı. Üs bölgesinin etrafı ve girişinin, beton 'T' duvarlarla çevrili olması bombalı araç saldırılarında araç hızını yavaşlatmak amacıyla yapay engel olarak kullanıldığı görüldü. Üs bölgesinin girişi, mayın ve bomba arama köpekleriyle desteklenirken, aynı bölümde 'Lego' adı verilen harç kullanılmadan birbirine geçme taşlarla yapılan 4,5 metre yüksekliğindeki iki katlı balistik kule, 2,4 metre yüksekliğindeki monoblok nöbet kulübesi, 5 bin ton hacmi bulunan akaryakıt ikmal römorku ve mevzi bunker yer aldı.

Yaşam destek ünitelerinde ise askerlerin zorlu şartlarda yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için oluşturulmuş alanlar yer aldı. 'Bunker yaşam alanı' adı verilen bölümde koğuş, yemekhane, gazino ve dinlenme alanları yer alırken, bu alanın da olası her türlü saldırıya karşı üst düzey dayanıklılığa sahip olduğu görüldü. Öte yandan bu alanların sığınak ve mevzi olarak da kullanılabildiği belirtildi. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı da sağlıyor. Konteyner yaşam alanlarında ise aynı anda 8 asker barınabilirken, aynı zamanda çalışma alanı olarak da kullanılabiliyor. Modüler olarak tasarlandığı için istenildiğinde sökülerek başka yere kurulabilir ve helikopter ile taşınabiliyor. Manga yaşam alanının da akordiyon engel sistemleri ile oluşturulduğu görüldü. Bu alanlar da her türlü ağır saldırıya karşı üst düzey korunma sağlıyor. Son kısımda ise silah, mühimmat ve optik malzemeler sergilendi. Mehmetçiğin her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarı ile yapabilmesi için kullandığı soğuk iklim malzemeleri, operasyon kıyafetleri, dağcılık malzemeleri, komando teçhizatları ile ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan gıda malzemeleri de sergide yer aldı.

Görüntü dökümü: Tüm teçhizatlardan görüntüÜs bölgesinden görüntüGenel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,


Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi
Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi

Kara Havacılık Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Mehmetçiğin yaşam sergisi - Son Dakika


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