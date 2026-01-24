MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karlı arazideki gece eğitiminden fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerimizin zorlu şartlardaki gece eğitimlerinden kareler" denilerek, Mehmetçiğin gece eğitiminden fotoğraflar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Mehmetçikten Gece Eğitimi Görüntüleri - Son Dakika
