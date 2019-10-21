Mehter takımı yeniden sahnede

Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlanıyor.



Yaklaşık 3 yıl önce Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına kayyum atanmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulan ve Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin de desteklediği 'Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı', kayyum süresinde birçok etkinliğe imza attı. Katıldığı her etkinlikte vatandaşların büyük beğenisini kazanan mehter takımının çalışmalarına, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın başkan seçilmesiyle son verildi. Van Büyükşehir Belediyesi ile ilişiği kesilen mehter takımı, yaklaşık 1 ay önce Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği bünyesinde tekrar faaliyete geçti. Uğur Ortasaç öncülüğünde yaklaşık 20 güden bu yana haftada 4 gün çalışma yapan mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlanıyor.



Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Uğur Ortasaç, "Allah nasip ederse yeni bir mehter takımı kurma aşamasındayız. Çalışmalarımız yaklaşık 20 gündür devam ediyor. Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kuruldu. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz burada bütün arkadaşlarımızla bir olup daha güzel şeyler yapmak, daha güzel yerlere gelmek. Hakkımızda hangisi hayırlısı ise Allah onu bize nasip etsin. Şu an yoğun bir şekilde çalışıyoruz, eğer valilik izin verirse 29 Ekim'de ilk resmi programımıza çıkacağız" dedi.



Suriye'deki operasyona katılan askerleri de unutmayan Ortasaç, "Bu arada Allah-u Teala askerlerimize, polislerimize bir zeval vermesin. Allah ordumuzu daima muzaffer eylesin. Allah-u Teala onlara yardım etsin" şeklinde konuştu. - VAN