Mekke'de Özel Kutlama: 72. Yaş ve 49. Evlilik Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mekke'de Özel Kutlama: 72. Yaş ve 49. Evlilik Yılı

20.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Öğel, Mekke'de hem doğum gününü hem de evlilik yıl dönümünü kutladı, azmi takdir topladı.

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre için kutsal topraklarda bulunan ve rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı kafilenin en yaşlısı olan Mehmet Öğel, hem 72. yaş gününü hem de 49. evlilik yıl dönümünü Mekke'de kutladı. Ters organ sendromu nedeniyle kalbi sağ tarafta olan Öğel, ibadetlerini sorunsuz yerine getirdi.

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklarda bulunan ve rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı umre grubunda farklı bir kutlama yaşandı. Kafilenin en yaşlı üyesi olan 72 yaşındaki Mehmet Öğel, hem doğum gününü hem de eşiyle birlikte 49. evlilik yıl dönümünü Mekke'de kutladı. Umre ibadeti için bulunduğu Mekke'de konakladığı otelde, umreci arkadaşlarının sürpriziyle karşılaşan Mehmet Öğel için küçük bir doğum günü programı düzenlendi. Eşi Meryem Öğel ile birlikte pastasını yiyen Öğel, hayatının en özel anlarından birini yaşadığını ifade etti. Umreciler, bu anlamlı gün vesilesiyle Öğel çiftini uzun süre alkışladı, dualar edildi. Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Öğel'in hayat hikayesi ise dinleyenleri hayrete düşürüyor. Öğel'in kalbi sağ tarafta, midesi ters konumda, karaciğer ve akciğerleri yer değiştirmiş durumda. Normalde sağda olması gereken apandisinin ise sol tarafta bulunduğu söyledi. Tıpta "organların ters yerleşimi" olarak bilinen bu nadir durumla yaşayan Öğel, organlarının farklı olduğunu henüz 10 yaşındayken öğrendiğini anlattı. Zaman zaman nefes darlığı ve aşırı terleme sorunları yaşadığını dile getiren Öğel, bugüne kadar kalbine üç kez stent takıldığını söyledi. Buna rağmen hayata tutunmayı, şükretmeyi hiç bırakmadığını vurgulayan Öğel, "Doktorlar her kontrolde çok şaşırıyor. Beş kardeşiz, organları ters olan sadece benim. Ama Allah'a hamdolsun bugüne kadar ayakta kaldım. Eşimle birlikte hayatın tüm zorluklarını aşarak kutsal topraklara geldik" dedi.

İlk umre

Hayatında ilk kez umre ibadetini yerine getirdiğini ifade eden Mehmet Öğel, kutsal topraklarda bulunmanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. "Kalbim sağda olabilir ama yönü her zaman Kabe'ye dönüktü" diyen Öğel, 49 yıllık evliliğini de Mekke'de kutlamanın ayrı bir nasip olduğunu söyledi. Eşi Meryem Öğel ise, "Onca sağlık sorununa rağmen bu yolculuğu birlikte yapmak bize nasip oldu. Rabbime şükrediyorum" dedi. Grup hocası Cihan Şahan da Mehmet Öğel'in azmi ve sabrının tüm umrecilere örnek olduğunu belirterek, "Onun hayatı, imanın ve teslimiyetin en güzel göstergelerinden biri. Böyle anlamlı bir günü kutsal topraklarda birlikte yaşamak bizler için de büyük bir mutluluk" dedi. Mehmet Öğel'in Mekke'de kutladığı 72. yaş günü ve 49. evlilik yıl dönümü, umre grubunda unutulmayacak hatıralar arasında yerini aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Evlilik, Mekke, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mekke'de Özel Kutlama: 72. Yaş ve 49. Evlilik Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mekke'de Özel Kutlama: 72. Yaş ve 49. Evlilik Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.