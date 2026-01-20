Mekke'de Özel Kutlama: 72. Yaş ve 49. Evlilik Yılı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre için kutsal topraklarda bulunan ve rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı kafilenin en yaşlısı olan Mehmet Öğel, hem 72. yaş gününü hem de 49. evlilik yıl dönümünü Mekke'de kutladı. Ters organ sendromu nedeniyle kalbi sağ tarafta olan Öğel, ibadetlerini sorunsuz yerine getirdi.

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklarda bulunan ve rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı umre grubunda farklı bir kutlama yaşandı. Kafilenin en yaşlı üyesi olan 72 yaşındaki Mehmet Öğel, hem doğum gününü hem de eşiyle birlikte 49. evlilik yıl dönümünü Mekke'de kutladı. Umre ibadeti için bulunduğu Mekke'de konakladığı otelde, umreci arkadaşlarının sürpriziyle karşılaşan Mehmet Öğel için küçük bir doğum günü programı düzenlendi. Eşi Meryem Öğel ile birlikte pastasını yiyen Öğel, hayatının en özel anlarından birini yaşadığını ifade etti. Umreciler, bu anlamlı gün vesilesiyle Öğel çiftini uzun süre alkışladı, dualar edildi. Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Öğel'in hayat hikayesi ise dinleyenleri hayrete düşürüyor. Öğel'in kalbi sağ tarafta, midesi ters konumda, karaciğer ve akciğerleri yer değiştirmiş durumda. Normalde sağda olması gereken apandisinin ise sol tarafta bulunduğu söyledi. Tıpta "organların ters yerleşimi" olarak bilinen bu nadir durumla yaşayan Öğel, organlarının farklı olduğunu henüz 10 yaşındayken öğrendiğini anlattı. Zaman zaman nefes darlığı ve aşırı terleme sorunları yaşadığını dile getiren Öğel, bugüne kadar kalbine üç kez stent takıldığını söyledi. Buna rağmen hayata tutunmayı, şükretmeyi hiç bırakmadığını vurgulayan Öğel, "Doktorlar her kontrolde çok şaşırıyor. Beş kardeşiz, organları ters olan sadece benim. Ama Allah'a hamdolsun bugüne kadar ayakta kaldım. Eşimle birlikte hayatın tüm zorluklarını aşarak kutsal topraklara geldik" dedi.

İlk umre

Hayatında ilk kez umre ibadetini yerine getirdiğini ifade eden Mehmet Öğel, kutsal topraklarda bulunmanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. "Kalbim sağda olabilir ama yönü her zaman Kabe'ye dönüktü" diyen Öğel, 49 yıllık evliliğini de Mekke'de kutlamanın ayrı bir nasip olduğunu söyledi. Eşi Meryem Öğel ise, "Onca sağlık sorununa rağmen bu yolculuğu birlikte yapmak bize nasip oldu. Rabbime şükrediyorum" dedi. Grup hocası Cihan Şahan da Mehmet Öğel'in azmi ve sabrının tüm umrecilere örnek olduğunu belirterek, "Onun hayatı, imanın ve teslimiyetin en güzel göstergelerinden biri. Böyle anlamlı bir günü kutsal topraklarda birlikte yaşamak bizler için de büyük bir mutluluk" dedi. Mehmet Öğel'in Mekke'de kutladığı 72. yaş günü ve 49. evlilik yıl dönümü, umre grubunda unutulmayacak hatıralar arasında yerini aldı. - DENİZLİ