Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethi Mersin'de Kutlandı

Mekke'nin Fethi Mersin'de Kutlandı

54 dakika önce

MERSİN'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciliği'nce düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin 1388'inci yıldönümü kutlandı.

Mekke'nin Fethi Mersin'de Kutlandı, System.String[]
MERSİN'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Temsilciliği'nce düzenlenen etkinlikte Mekke'nin fethinin 1388'inci yıldönümü kutlandı.

Kültür Merkezi'ndeki kutlama etkinliğine derneğin yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Beştepe Millet Cami İmamı Ahmet Aybar tarafından okunan Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, babasının imamlık yaptığı camiinin müezzinliğini üstlenen down sendromlu Musa Alan (14), namazın öneminden söz etti.

Etkinlik Özcan Güneşdoğdu ile Osman Gündüz konseri ile sona erdi. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:19 Kaynak: DHA

Anadolu Gençlik Derneği, Mekke, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 10:13:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethi Mersin'de Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]