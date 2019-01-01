Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü

Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü

44 dakika önce

Sakarya'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.

Mekke'nin Fethinin Yıl Dönümü, System.String[]
Sakarya'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen program, aynı anda üç müezzinin ezan okuması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan AGD Sakarya Şube Başkanı Hasan Zengin, İstanbul, Diyarbakır, Kudüs ve Mekke'nin fetihlerinin hiçbirini birbirinden ayırmadıklarını belirterek, hepsinde fetih ruhu olduğunu söyledi.

Zengin, "Fetihlerle elde edilmiş bu topraklarda 300 yıldır İslam'a, kimliğimize, değerlerimize karşı yürütülen bir savaşın olduğunun, bir kültür savaşının olduğunun farkındayız. Sonuç olarak Müslümanların fetih anlayışı ve şuuru, bugününün dünyasında yaşanan sıkıntıların yegane ilacıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasının Marmara bölge birincisi İsmail Samastı Kur'an-ı Kerim okudu.

Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu mehteran takımının gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Programın sonunda liseler arasında düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi, umre çekilişi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:04 Kaynak: AA

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