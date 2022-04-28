Mekke ve Medine'deki Haremeyn'de Kadir Gecesi ihya edildi - Son Dakika
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Mekke ve Medine'deki Haremeyn'de Kadir Gecesi ihya edildi

28.04.2022 02:19
Mekke ve Medine'deki Haremeyn'de Kadir Gecesi ihya edildi

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni teravih namazları ve dualarla ihya etti.

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni teravih namazları ve dualarla ihya etti.

Kabe ve Mescid-i Nebevi'yi kapsayan Haremeyn-i Şerifeyn İdaresinden yapılan açıklamada, "Allah'ın evini ziyarete gelenlere ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ziyaretçilerine tam bir hizmet verilmesi için Haremeyn yönetimi tarafından yoğun çalışmalar yapıldı." ifadeleri yer aldı.

Kabe'nin umrecilerle, Mescid-i Nebevi'nin de ziyaretçilerle dolup taştığı belirtilen açıklamada, Müslümanların Kadir Gecesi'ni teravih namazları, dualar ve salavatlarla Allah'a karşı huşu içerisinde geçirdiği kaydedildi.

Ravza-i Mutahhara, bayramın ikinci gününe kadar ziyarete kapatıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Nebevi Başkanlığından aktardığı açıklamada, yoğun ziyaretçi akınından dolayı Ravza-i Mutahhara'nın ziyarete geçici süreliğine kapatıldığını duyurdu.

Ramazanın başından bu yana 1 milyona yakın kişinin Mescid'i ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın ziyaretçilerin selameti için alındığı kaydedildi.

Karara göre, Mescid-i Nebevi'deki Hazreti Peygamber'in ilk dönemde kurduğu mescit ile Kabri Şerifi arasındaki bölüm olan Ravza-i Mutahhara bölümü, bugünden itibaren Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe dek ziyaretlere kapatılacak.

Bu bölüm, Hazreti Peygamber'in, eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisi sebebiyle Müslümanlar tarafından yoğun ziyaret ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mekke ve Medine'deki Haremeyn'de Kadir Gecesi ihya edildi - Son Dakika


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