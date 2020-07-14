Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu - Son Dakika

Meksika'da büyük bir binanın altında tarihi bir Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu.

BBC'nin haberine göre, kalıntılar, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda yer alan binada onarım çalışmaları sırasında, işçilerin bazalt taşı levhalarıyla döşenmiş zemine rastlamasıyla keşfedildi.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, zeminin, Aztek İmparatoru Axayacatl'ın sarayının açık alanına ait olduğunu bildirdi.

Sarayın, Aztek İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra İspanyol istilacı Hernan Cortes'in evi olarak da kullanıldığı belirtildi.

Aztek İmparatorluğu'nun son yöneticilerinden biri olan Montezuma'nın babası Axayacatl, 1469-1481'de hüküm sürmüştü.