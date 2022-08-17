Meksika'da birçok eyaleti sel vurdu

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar birçok eyalette sele neden oldu. Ev ve işyerlerini su basarken, birçok araç sel sularında mahsur kaldı.

Meksika'nın birçok eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sinaloa eyaletinde sel nedeniyle 193 evde hasar oluşurken, Culiacan şehrinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 118 vatandaş ise Ulusal Muhafızlar tarafından kurtarılarak barınaklara yerleştirildi.

Puebla eyaletinde ise yağışlara kuvvetli rüzgar ve dolu eşlik ederken, eyaletin başkenti Puebla şehrinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafikteki birçok kişi, araçlarında mahsur kalarak ekiplerden yardım istedi. Kötü hava koşulları trafik kazasına yol açarken, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 ağaç devrildi.

Sel suları 50 santimetre yüksekliğe ulaştı

Jalisco eyaletinin Zapopan şehrindeki selde ise yüksekliği 50 santimetreye varan su seviyesinin cadde ve sokaklarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Zapopan sivil savunma ekipleri, selde mahsur kalan 4 araçtaki vatandaşları kurtarırken, şehrin bazı caddelerinde sel nedeniyle çukurlar oluştu.

San Luis Potosi eyaletinde, dün gece yapılması planlanan konserden hemen önce başlayan sağanak yağış nedeniyle söz konusu konser iptal edilirken, yüzlerce izleyici, sular altında kalan konser alanından tahliye edildi.

Kötü hava koşulları devam edecek

Ülke genelindeki yağışların neden olduğu olaylarda can kaybı bildirilmezken, Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, yağışlı ve fırtınalı hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceğini açıklayarak önlem alınması çağrısında bulundu. - MEXİCO CİTY