Meksika'da birçok eyaleti sel vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da birçok eyaleti sel vurdu

17.08.2022 22:08

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar birçok eyalette sele neden oldu.

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar birçok eyalette sele neden oldu. Ev ve işyerlerini su basarken, birçok araç sel sularında mahsur kaldı.

Meksika'nın birçok eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sinaloa eyaletinde sel nedeniyle 193 evde hasar oluşurken, Culiacan şehrinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 118 vatandaş ise Ulusal Muhafızlar tarafından kurtarılarak barınaklara yerleştirildi.

Puebla eyaletinde ise yağışlara kuvvetli rüzgar ve dolu eşlik ederken, eyaletin başkenti Puebla şehrinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafikteki birçok kişi, araçlarında mahsur kalarak ekiplerden yardım istedi. Kötü hava koşulları trafik kazasına yol açarken, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 ağaç devrildi.

Sel suları 50 santimetre yüksekliğe ulaştı

Jalisco eyaletinin Zapopan şehrindeki selde ise yüksekliği 50 santimetreye varan su seviyesinin cadde ve sokaklarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Zapopan sivil savunma ekipleri, selde mahsur kalan 4 araçtaki vatandaşları kurtarırken, şehrin bazı caddelerinde sel nedeniyle çukurlar oluştu.

San Luis Potosi eyaletinde, dün gece yapılması planlanan konserden hemen önce başlayan sağanak yağış nedeniyle söz konusu konser iptal edilirken, yüzlerce izleyici, sular altında kalan konser alanından tahliye edildi.

Kötü hava koşulları devam edecek

Ülke genelindeki yağışların neden olduğu olaylarda can kaybı bildirilmezken, Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, yağışlı ve fırtınalı hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceğini açıklayarak önlem alınması çağrısında bulundu. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Uzun yolculuk sonrası molada aracınıza su tutmayın Uzun yolculuk sonrası molada aracınıza su tutmayın Uzun yolculuk sonrası molada aracınıza su tutmayın Uzun yolculuk sonrası molada aracınıza su tutmayın
Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da birçok eyaleti sel vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 04:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da birçok eyaleti sel vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement