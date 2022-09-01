Meksika'da hükümet 2011'de 52 kişinin öldüğü kumarhane saldırısı nedeniyle özür diledi - Son Dakika
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Meksika'da hükümet 2011'de 52 kişinin öldüğü kumarhane saldırısı nedeniyle özür diledi

01.09.2022 10:46
Meksika'da hükümet 2011'de 52 kişinin öldüğü kumarhane saldırısı nedeniyle özür diledi

Meksika'da hükümet, 2011'de ülkenin kuzeyindeki Monterey kentinde bir kumarhaneye yönelik düzenlenen kundaklama saldırısında ölen 52 kişinin yakınlarından özür diledi.

Meksika'da hükümet, 2011'de ülkenin kuzeyindeki Monterey kentinde bir kumarhaneye yönelik düzenlenen kundaklama saldırısında ölen 52 kişinin yakınlarından özür diledi.

Meksika İçişleri Bakanı Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, hükümetin 2011'de Monterrey kentindeki Casino Royale'ye düzenlenen kundaklama saldırısında güvenlik önlemleri alma konusunda ihmalkar davrandığını belirtti.

Zetas uyuşturucu kartelince yapılan saldırıyı önleme ve sorumlular hakkında cinayetten mahkumiyet kararı alma konusunda başarısız olan hükümet, saldırıda hayatını kaybeden 52 kişinin yakınlarından özür diledi.

25 Ağustos 2011'de Zetas çetesi tarafından yapılan kundaklama saldırısı, ülkede 2006-2012 yıllarında yaşanan uyuşturucu savaşı sırasında sivillere yönelik en kötü saldırılardan biri oldu.

Saldırıdan on yıl sonra, saldırganlardan sadece beşi, gözaltına alındıkları sırada silah taşıdıkları gibi asıl konuyla ilgisiz suçlamalarla mahkum edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da hükümet 2011'de 52 kişinin öldüğü kumarhane saldırısı nedeniyle özür diledi - Son Dakika

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