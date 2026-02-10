Meksika'da Kızamık Vaka Artışı: Aşılama Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Meksika'da Kızamık Vaka Artışı: Aşılama Kampanyası Başlatıldı

10.02.2026 11:40
Meksika'da artan kızamık vakaları nedeniyle okullarda sağlık taraması artırıldı, aşılama kampanyası başlatıldı.

MEXICO Meksika'nın en kalabalık eyaleti Meksika'da, ülke genelinde artış gösteren kızamık vakaları nedeniyle okullarda sağlık taramasını artırma kararı alınırken, başkent Mexico City'de geniş çaplı aşılama kampanyası başlatıldı.

Meksika eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, 6 Şubat itibarıyla ülke genelinde 2 bin 143 doğrulanmış kızamık vakası ve yaklaşık 6 bin şüpheli vaka tespit edilmesinin ardından alınacak önlemlere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu kapsamda aşılama kampanyalarının artırılacağı ve okul girişlerinde öğrencilerin ateşlerinin ölçüleceği duyurulan açıklamada, öğrenci ve personele maske kullanmaları tavsiye edildi.

Yetkililer, 40 doğrulanmış kızamık vakası bulunduğu doğrulanan eyalette salgının kontrol altında tutulduğunu belirterek, vakaların hafif seyrettiğini ifade etti.

Ülkedeki eyaletlerin tamamında kızamığa yakalananlar olduğuna işaret edilirken, 166 vaka bildirilen başkent Mexico City'de geniş çaplı aşılama kampanyası başlatıldı.

Meksika genelinde tespit edilen 2 bin 143 doğrulanmış kızamık vakasının yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığı belirtilen Jalisco eyaletinin Guadalajara kentindeki okullarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Amerika kıtasında artışa geçen kızamık vakaları nedeniyle epidemiolojik uyarı yayımlamıştı.

Kanada, kasım ayında "kızamıktan arındırılmış ülke" statüsünü kaybetmişti. Yetkililer, aynı durumun ABD ve Meksika için de geçerli olabileceği uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

