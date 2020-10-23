Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı

23.10.2020 21:37

Son dakika haberi... - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı Meksika'da yeni doğan bir bebek öldü denilerek morga kaldırıldı.

- Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'da yeni doğan bir bebek öldü denilerek morga kaldırıldı. Babası cenaze işlemlerini tamamlamak için geldiğinde ise bebeğin yaşadığını fark etti.

Meksika'nın Puebla kentinde büyük bir sağlık skandalı yaşandı. IMSS Las Margaritas Hastanesinde sağlık personeli tarafından hayatını kaybettiği gerekçesi ile morga gönderilen 23 haftalık doğan bir bebeğin 2 saattin ardından hayatta olduğu fark edildi. Bebeğin babası cenaze işlemlerini tamamlamak için cenaze evinden bir adamla birlikte hastanenin morguna indi. Hem baba, hem de cenaze evi görevlisi bebeğin vücudunu kontrol etmesi ile bebeğin hayatta olduğunu fark etti.

Baba, bebeğin derhal morgdan çıkarılmasını ve tedavi edilmesini sağladı. Bebeğin babasına göre, sağlık personeli oğlunun öldüğüne dair kendisine güvence verdi. Hastane, yaşanılan skandala ilişkin henüz açıklama yapmazken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı
Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı
Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı
Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı

Meksika, Puebla, Cenaze, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: - Meksika'da öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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