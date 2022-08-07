Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu - Son Dakika
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Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu

07.08.2022 21:40
Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu

Meksika'daki bir metroda seyahat eden kadının tacize uğradığını öne sürmesinin ardından kavgaya tutuşan iki kişiden birinin kulağı koptu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine şahıslar emniyete götürüldü.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kadının taciz iddiası metroyu karıştırdı! Kavga edenlerden birinin kulağı koptu
Kadının taciz iddiası metroyu karıştırdı! Kavga edenlerden birinin kulağı koptu
Kadının taciz iddiası metroyu karıştırdı! Kavga edenlerden birinin kulağı koptu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, kavga, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu - Son Dakika
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