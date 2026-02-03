Meksika, Küba'ya İnsani Yardım Gönderiyor - Son Dakika
Meksika, Küba'ya İnsani Yardım Gönderiyor

03.02.2026 10:35
Sheinbaum, Trump ile petrol sevkiyatını konuşmadıklarını, insani yardım hazırlığında olduklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile Küba'ya petrol sevkiyatının kesilmesi konusunu konuşmadıklarını belirterek, hükümetinin adaya insani yardım gönderme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

Trump'ın, Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimleri devam ederken, Sheinbaum bir etkinlikte Küba hakkında açıklamalarda bulundu.

Meksika merkezli La Jornada gazetesinin haberine göre Sheinbaum, "Bu hafta Küba'ya insani yardım göndermeyi planlıyoruz. Bu yardım, Donanma Bakanlığı tarafından gıda ve diğer ürünlerle, diplomatik bir çerçevede gerçekleştirilecek." dedi.

Sheinbaum, Trump ile Küba'ya petrol sevkiyatının kesilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, temasların yalnızca Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump ile Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 30 Ocak'ta, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

