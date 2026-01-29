Meksika, Küba'ya Petrol Sevkiyatına Devam Edecek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol sevkiyatına devam edeceklerine yönelik açıklamalarını yineledi.

Sheinbaum, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin Küba'ya yönelik petrol sevkiyatını durduracağına dair iddiaları reddetti.

"İnsani yardım" olarak nitelendirdiği petrol sevkiyatının, diğer ülkeler için olduğu gibi Küba için de devam edeceğini açıklayan Sheinbaum, Meksika'nın her zaman dayanışma içinde bir ülke olduğunu söyledi.

Sheinbaum, "sevkiyatın askıya alınıp alınmadığını hiçbir zaman söylemediğini", bu yorumların basına yansıyan haberlerde yapıldığını aktardı.

Küba'ya iki kanal aracılığıyla petrol ulaştırıldığını belirten Sheinbaum, bunlardan birinin Meksika merkezli devlet petrol şirketi Pemex'in, Küba hükümeti kurumlarıyla imzaladığı sözleşmeler yoluyla olduğunu ifade etti.

Sheinbaum, ayrıca insani yardım olarak gönderdikleri ürünlerle petrol teslimatı yaptıkları bilgisini paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Pemex, Küba ile sahip olduğu sözleşme ilişki çerçevesinde karar alıyor. Askıya alma, gerekli görüldüğünde alınan egemen bir karardır." ifadeleri, basında Küba'ya sevkiyatın askıya alındığı yönünde yorumlanmıştı.

Sheinbaum, 22 Ocak'ta Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, ABD'nin abluka uyguladığı ve Venezuela'dan enerji sevkiyatının kesildiği Küba'ya her zaman destek vereceklerini ve petrol göndermeye devam edeceklerini söylemişti.