Meksika, Küba'ya Petrol Sevkiyatını Sürecek

MEKSİKO, 29 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'den gelen baskılara rağmen hükümetin Küba'ya yönelik petrol sevkiyatlarını sürdüreceğini açıkladı.

Sheinbaum çarşamba günü Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında, bu kararın Meksika'nın tarihi dış politikasıyla uyumlu olduğunu ve petrol sevkiyatlarının ülkenin egemenlik tercihlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Sheinbaum, petrol sevkiyatının Meksika'nın Küba'ya yönelik insani yardımları kapsamında, devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) ile Küba hükümeti arasında yapılan sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Sevkiyata ilişkin detayların belirlenmesinden ise Pemex'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in ocak ayında sevkiyatın askıya alındığını öne süren haberinin ardından, Meksika'nın petrol sevkiyatlarını durdurmak için ABD baskısına boyun eğdiği yönündeki spekülasyonlara da değinen Sheinbaum, "Sevkiyatın askıya alınıp alınmadığı konusunda hiçbir şey söylemedim. Bu iddialar, bir gazete haberine dayanılarak yapılan yorumlardan ibaret" dedi.

Meksika'nın Küba'ya yönelik insani yardım taahhüdünü yineleyen Sheinbaum, gelecek sevkiyatların içeriğine dair detay vermezken, bu tür kararların iki ülke arasındaki özel anlaşmalara bağlı olacağını belirtti.