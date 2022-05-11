Meksikalı grup "Akdeniz Akşamları" şarkısını Türkçe seslendirdi - Son Dakika
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Meksikalı grup "Akdeniz Akşamları" şarkısını Türkçe seslendirdi

11.05.2022 16:48
Meksikalı grup "Akdeniz Akşamları" şarkısını Türkçe seslendirdi

Meksikalı Mariachi grubu "El Rey de América" (Amerika Kıtasının Kralları), "Akdeniz Akşamları" isimli şarkıyı Türkçe seslendirerek sanatçı Haluk Levent'e İspanyolca bir şarkı seslendirmesi çağrısı yaptı.

Meksikalı Mariachi grubu "El Rey de América" (Amerika Kıtasının Kralları), "Akdeniz Akşamları" isimli şarkıyı Türkçe seslendirerek sanatçı Haluk Levent'e İspanyolca bir şarkı seslendirmesi çağrısı yaptı.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'da açılan merkezde, Türkçe öğrenmek isteyen Meksikalılara eğitim veriliyor.

Türk dizilerinin oldukça revaçta olduğu ülkede Türkçe öğrenmek isteyen her kesimden Meksikalı Meksiko'daki YEE merkezine başvuruyor.

Meksikalı Mariachi grubu "El Rey de América"'nın bazı üyeleri de YEE'nin çevrim içi verdiği kurslarla Türkçe öğrenmeye başladı.

Yerel kıyafetleriyle YEE Meksiko ofisi bahçesinde bir araya gelen grup, Akdeniz Akşamları şarkısının bir kısmını Türkçe seslendirdi.

Daha sonra grubun solistlerinden biri, "Haluk! Amigo! Sen de patlat bir şarkı." diye seslenerek sanatçıdan İspanyolca bir şarkı seslendirmesini istedi.

Grup üyesi Diego Carlos Rodriguez, Türkçe öğrenmenin çok zevkli olduğunu söyledi. Levent'ten gelecek cevaba göre yeni şarkılar da söyleyebileceklerini, belki bir gün sanatçıyla birlikte konser de verebileceklerini ifade etti.

Meksikalı grup Akdeniz Akşamları şarkısını Türkçe seslendirdi
Meksikalı grup Akdeniz Akşamları şarkısını Türkçe seslendirdi
Meksikalı grup Akdeniz Akşamları şarkısını Türkçe seslendirdi
Meksikalı grup Akdeniz Akşamları şarkısını Türkçe seslendirdi

YORUMLAR
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İspanyolca, Akdeniz, Sonora, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksikalı grup 'Akdeniz Akşamları' şarkısını Türkçe seslendirdi - Son Dakika


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